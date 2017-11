Persino le big del petrolio investono nelle rinnovabili

Investire nelle rinnovabili è la strada giusta, tanto per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici quanto per garantirsi dei rendimenti finanziari. Sembrano averlo capito addirittura i colossi globali del petrolio, che si fanno avanti con sempre maggiore convinzione per acquisire quote di società e progetti che ruotano attorno alle energie pulite. Lo rivela Bloomberg New Energy Finance, citando alcuni dati che non lasciano spazio a dubbi.

Quei 6 miliardi spesi in azioni delle energie pulite

Le big del petrolio investono nel solare

Con le rinnovabili si guadagna