I fondi etici non sono tutti uguali, ecco come scegliere quelli giusti

Sono sempre di più i risparmiatori che non intendono finanziare, anche involontariamente, società contrarie ai loro principi. E che, per questo, scelgono di affidare il proprio denaro a fondi d'investimento etici. Ma non tutti i fondi etici sono uguali: lo dimostra un’inchiesta riportata dall'Independent. I dati che il giornale britannico ha tratto da Bloomberg, infatti, rivelano che nel portafoglio di investimenti di alcuni fondi etici ci sono anche società che potrebbero far storcere il naso ad alcuni risparmiatori. Come la ExxonMobil che nel 2015 ha speso 27 milioni di dollari in attività di lobbying volte a ostacolare le politiche di contrasto al cambiamento climatico. O come British American Tobacco, il maggior produttore di sigarette in Europa.

Quali sono i fondi etici che investono in petrolio

Le sette categorie di fondi etici

Investimenti tematici: si investono direttamente i capitali in aree come l'efficienza energetica, la salute, il contrasto al cambiamento climatico. Investimento "best in class": si scelgono le società che ottengono le performance migliori sulle tematiche Esg (ambiente, società, governance). Rispetto di norme e standard internazionali: si investe solo nelle aziende allineate ai trattati dell'Onu o di altre sue agenzie. Esclusioni: si taglia fuori il mondo di armi, tabacco, pornografia, gioco d'azzardo... Integrazione delle istanze Esg nell’analisi finanziaria dei soggetti in cui si intende investire. Engagement: si parla di soft engagement quando l’investitore dialoga con il management della società e di hard engagement (o azionariato attivo) quando interviene all'assemblea degli azionisti. Impact investing: si investe in aziende, fondi e organizzazioni con l’intenzione dichiarata di generare un impatto ambientale e sociale positivo.

“I fondi etici non sono tutti uguali”