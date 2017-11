Solar Impulse è già passato, ora servono 1.000 soluzioni per salvare il clima

La trasformazione non avviene in autonomia, ma attraverso il supporto, il coinvolgimento e la condivisione di una pluralità di idee e di individui. È per questo che Bertrand Piccard, l’uomo che è riuscito a fare il giro del mondo a bordo di un velivolo completamente elettrico – Solar Impulse –, ha deciso di non limitarsi e crogiolarsi nei suoi primati, bensì di mettere e di mettersi a disposizione per aiutare centinaia di idee a uscire allo scoperto. Così ha dato vita alla World alliance for efficient solutions, una sorta di spinoff della fondazione Solar Impulse che ha come obiettivo la selezione di 1.000 soluzioni – #1000solutions – in grado di proteggere l’ambiente in un modo che sia conveniente per le persone e per il Pianeta. Obiettivo da raggiungere, secondo il pilota, entro la prossima conferenza, la Cop 24 che si terrà in Polonia.

Le soluzioni esistono, basta cercarle e portarle alla luce

Piccard: “Dopo Solar Impulse, porterò alla luce 1.000 soluzioni”

Migliore è sinonimo di efficiente