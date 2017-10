Cosa dice lo studio degli studi sul clima

Dopo più di vent'anni di ricerche, uno studio fa il punto su ciò che sostengono gli scienziati di tutto il mondo sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici. Per quasi tutti la causa è l'aumento delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività dell'uomo. Tutti d'accordo Il ricercatore John Cook dell'Università del Queensland, in Australia, e fondatore del sito skepticalscience.com ha deciso di raccogliere insieme a un gruppo di volontari gli oltre 12mila studi che hanno trattato il tema del "global warming" e del "global climate change" dal 1991 al 2011 per capire se esiste veramente incertezza sulle cause del cambiamento climatico all'interno della comunità scientifica. La conclusione, pubblicata sulla rivista Environmental Research Letters, è che il 97,1 per cento delle ricerche analizzate giunge alla stessa conclusione: il riscaldamento globale è causato dalle attività dell'uomo. Solo 24 relazioni (lo 0,7 per cento) hanno esplicitamente rigettato questa tesi, il restante 2,2 per cento ha tenuto una posizione neutrale. I cittadini sono disorientati Un risultato che rende ancora più inspiegabile la posizione dei cittadini americani: il 43 per cento (fonte: Pew research center) ritiene che gli scienziati siano in disaccordo sul fatto che la Terra si stia scaldando per colpa nostra. Dato simile anche in Australia secondo un sondaggio condotto dallo stesso Cook che lo ha portato a concludere che i governi non stanno facendo abbastanza per diffondere consapevolezza e per colmare il divario tra la percezione e la realtà. Un impegno, al contrario, che stanno portando avanti con continuità le lobby energetiche e petrolifere attraverso investimenti in campagne di comunicazione e la costante presenza di loro esponenti nei dibattiti televisivi, nonostante non godano della forza dei fatti.