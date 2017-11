Le grandi aziende della tecnologia devono fare di più contro il lavoro forzato

21 milioni di persone, all’incirca come la popolazione di Lombardia, Lazio e Campania messe insieme, sono vittime del lavoro forzato nel mondo, secondo l’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro). Una vergogna che nel settore privato genera ogni anno profitti illegali pari a circa 135 miliardi di euro. L'Ict (Tecnologie per l’informazione e la comunicazione) è uno dei settori più a rischio e dovrebbe fare di più per cambiare rotta. Lo dimostra un report di Know the chain che mette a nudo le 20 aziende del settore più importanti al mondo. I risultati si possono consultare anche in un’infografica.

I giganti della tecnologia sotto esame

Le tante dimensioni del lavoro forzato

Foto © STR/AFP/GettyImages