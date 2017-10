Un altro gigante se n’è andato, si è estinto in natura il rinoceronte di Sumatra di Sabah

Il rinoceronte di Sumatra orientale o rinoceronte del Borneo (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni), è il rinoceronte più piccolo ed elusivo del mondo, sottospecie del rinoceronte di Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), una creatura timida e solitaria che vive nel fitto delle foreste del Borneo. O meglio viveva, non esisterebbero infatti più rinoceronti allo stato selvaggio nello stato malese di Sabah, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Ambiente Masidi Manjun. Nel 2008, secondo le stime degli ambientalisti, si contavano nello stato circa cinquanta rinoceronti, cinque anni dopo erano appena dieci, oggi, molto probabilmente sono estinti. Il declino della specie è essenzialmente legato a due fattori, la caccia di frodo per il loro corno (motivazione davvero avvilente considerato che non ha nessun beneficio medico contrariamente a quanto si creda) e la perdita dell’habitat dovuto alla deforestazione, prevalentemente per far posto a piantagioni di palma da olio, e alla crescita degli insediamenti umani. Sopravvivono oggi tre esemplari di rinoceronte a Sabah, due femmine e un maschio, Iman, Puntung e Tam, tenuti in semi-libertà nella riserva Borneo Rhinoceros Sanctuary (Brs), ma non sarebbero in grado di riprodursi per motivi di salute. "C'è ancora la speranza di salvare la specie dall'estinzione - ha dichiarato John Payne, direttore della Borneo Rhino Alliance e tra i principali esperti mondiali di questa specie. – L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è quello di utilizzare la fecondazione in vitro, visto che la riproduzione naturale non è possibile a causa dei problemi di salute delle due femmine”. Questi pacifici animali risalgono al Pleistocene, un tempo vagavano numerosi nelle foreste in India, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina, finché l’uomo, a partire dal 1930, non ha iniziato a farli a pezzi per le loro corna che i cinesi si facevano procurare dai nativi in cambio di porcellane. Per tutta risposta i rinoceronti hanno iniziato a rintanarsi dove la foresta era più fitta e impenetrabile, finché l’uomo non ha raso al suolo gli alberi, consentendo ai bracconieri di raggiungere anche le zone più remote. Un altro animale è destinato all’estinzione, un’altra tacca da aggiungere all’insanguinato calcio del fucile della nostra specie. C’è però ancora la speranza di salvare questi mammiferi comparsi venti milioni di anni fa e far sì che continuino a vagare solitari nelle giungle del nostro pianeta.