Yemen, una serie di attacchi kamikaze provoca quarantadue morti

Almeno quarantadue persone sono state uccise lunedì 27 giugno in una serie di attentati suicidi effettuati nella porzione meridionale dello Yemen. Secondo quanto riferito all’agenzia Afp da Ahmed Said ben Breyk, governatore della provincia di Hadramout, “la città di al-Mukalla ha subito cinque attacchi suicidi in quattro diversi settori”.

La città sotto il controllo di al-Qaeda fino ad aprile

A maggio 47 agenti uccisi dall’Isis

Nell'immagine di apertura, un gruppo di soldati filo-governativi nella città yemenita di al-Mukalla ©Stringer/Afp/Getty Images