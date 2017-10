Australian Colours. Arte Aborigena Contemporanea

AustralianColours, non solo mostra d'arte ma anche iniziativa per far conoscere l'Australia con i suoi meravigliosi paesaggi e suggellare il gemellaggio tra la città di Melbounee quella di Milano. Quattrosettimane per ammirare l'arte aborigena e per conoscere l'Australia nei suoi aspetti più affascinanti attraverso video proiezioni e operatori turistici. Saranno i colori dell'Australia ad essere il denominatore comune della mostra-evento. La collezione raccoglie la cosiddetta "arte del deserto", che dall'inizio degli anni settanta ha dato vita ad un percorso che si snoda tra credenze arcaiche e nuove interpretazioni, ed una selezione di "arte urbana" di alcuni giovani artisti. L'arte aborigena contemporanea costituisce una fonte ricca d'ispirazione e di conoscenza culturale di valore inestimabile. E' un'espressione di bellezza potente e fortemente persuasiva che, dopo anni di sforzi e di lotte per essere ammessa nel gotha dell'arte contemporanea, si è giustamente conquistata una posizione di primo piano a livello internazionale. I pittori aborigeni australiani raffigurano in modo davvero unico, attuale ed innovativo credenze antichissime che resistono al passare del tempo. La mostra è un percorso affascinante che fa intuire e intravedere piccoli scorci del mondo aborigeno, impregnato di intimismo e sacralità nel rispetto della natura. Sarà possibile scoprire che i loro"sogni", come questi artisti chiamano i tempi della creazione del mondo, non sono forse tanto diversi dai nostri e che magari in fondo ad ogni tradizione e civiltà si possono ritrovare elementi comuni. La mostra, a cura di Armida Allevi, a ingresso libero, comprende dipinti eseguiti dai più importanti artisti delle comunità Balgo Hills, Nyoongar, Papunya, Utopia e Mowanjum. Inaugurazione 30 gennaio 2007, dalle 18 alle 22 La mostra ha durata dal 31 gennaio al 25 febbraio. Orario: dal martedì alla domenica dalle 11.00 alle 19.00, ingresso gratuito Sonia Tarantola