Avanzi popolo

"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma". E' il primo principio della conservazione della massa di Lavoisier. Cosa c'entra con la cucina? C'entra, c'entra! La serata è stata bella, gli amici se ne sono andati, la tavola è disordinata. La cena è finita. Ma il cibo? No, quello no. Spesso dopo i nostri pasti avanza. "E' troppo poco per domani… cosa ne faccio di queste tre carote?... Chi li mangia questi spaghetti adesso?... Domani non sono a casa". Succede, no? E allora, cosa fare di questi avanzi? Distruggerli, buttarli? No, trasformarli… (Lavoisier docet) in buoni piatti! Quante volte capita di non avere tempo di preparare il pranzo? La soluzione apparentemente più facile e veloce sembrerebbe quella di ripiegare sull'uso di cibi precotti industriali. Ma in realtà non è una soluzione né facile, né veloce. E soprattutto non è buona. Avanzando, magari appositamente, qualche alimento dalla cena precedente possiamo preparare un altro pasto degno di essere definito tale. Non si butta via niente, qui! Anzi, si riscopre l'amore per il cibo e soprattutto per la sua preparazione. Un atto di amore e di rispetto, per se stessi, per le proprie finanze (di questi tempi…), per il cibo e soprattutto per i nostri palati! E se un buon pasto inizia da una spesa fatta bene, anche questo libro inizia con "La buona spesa" per illustrare brevemente quali sono gli alimenti da avere nella propria dispensa. Si passa poi alla parte più corposa fatta di ricette, divise per tipologie di alimenti. E ogni ricetta ha una storia, un ricordo, un'emozione, un racconto o un consiglio. E' il nuovo libro di Letizia Nucciotti, già autrice de "L'antichef": "Avanzi popolo". Il titolo, già di per sé è molto creativo ed evocativo, invoglia alla lettura. Ma non c'è solo il titolo di creativo qui. Le ricette contenute sono nate sì per recuperare avanzi di pasti, ma, vedrete, sono proprio ricette di piatti vari e buoni, da preparare anche ex novo per dare libero sfogo alla fantasia. Cucina in libertà!