Bere vino fa bene al cuore, se si fa esercizio fisico

Gustare un buon bicchiere di vino, bianco o rosso, “a cuor leggero” è ancora più facile se si pratica esercizio fisico. Secondo alcuni ricercatori dell’University Hospital di Olomouc, in Repubblica Ceca, infatti, il vino dona i maggiori effetti benefici cardiovascolari proprio alle persone che fanno sport, o che comunque praticano attività fisica durante la settimana. Lo studio, coordinato dal professor Milos Taborsky, è stato compiuto su 146 persone con rischio cardiovascolare da lieve a moderato, a cui stato chiesto, in modo casuale, di bere una quantità moderata di vino cecoslovacco della stessa annata e della stessa regione: metà del gruppo ha assunto Pinot Nero (rosso), l’altra metà Chardonnay (bianco). A entrambi i gruppi è stato inoltre chiesto di compilare un questionario periodico sull'esercizio fisico praticato e sull’eventuale assunzione di farmaci. I ricercatori hanno definito il consumo moderato secondo gli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità: 0,02 L per le donne e 0,03 L per gli uomini, non più di cinque volte alla settimana.

© www.hopeathome.com