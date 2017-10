Le caratteristiche del chihuahua, un piccolo cane dal grande coraggio

Siamo abituati a vederlo in braccia a esponenti del cosiddetto jet set, abituati a calcare le passerelle, ma in realtà il chihuahua, non è un animale da borsetta che, in virtù delle sue micro dimensioni, si fa accettare in ristoranti e ritrovi alla moda, ma è un piccolo cane dal cuore grande e dall’indomito coraggio, nascosto sotto le mini spoglie del cane da grembo. Originario della penisola dello Yucatan, in Messico – nella piramide di Cholula sono stati recentemente scoperti resti ossei di cani simili nelle proporzioni – sembra avere, a detta di molti studiosi, una stretta parentela con il cane cinese. E con lui intrattiene legami ancestrali caratteriali e morfologici. Dalla Cina, dunque, il chihuahua sarebbe stato portato in Messico, dove esistevano però già piccoli cani simili. In effetti il chihuahua è la razza canina più piccola mai selezionata dall’uomo. Ma, nonostante ciò, non dimentica un carattere vivace e combattivo e sa essere, nonostante le piccole proporzioni, anche un indefesso guardiano e difensore della casa e della famiglia.

Pelo lungo o corto, sempre chihuahua è

I pro e i contro della scelta di un chihuahua