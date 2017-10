Come funziona la cromopuntura per animali, benessere con la luce

Forma estesa di agopuntura, la cromopuntura utilizza fasci di luce colorata al posto degli aghi tradizionali. La tecnica nasce dalla geniale intuizione del ricercatore tedesco Peter Mandel e si propone, attraverso la luce e i colori, di veicolare attraverso i meridiani dell’agopuntura e altri punti individuati dallo stesso Mandel non tanto energia quanto informazione. La cromopuntura, infatti, si basa sugli studi della fisica quantistica e su quelli dell’astrofisico Fritz-Albert Popp dell’Istituto internazionale di biofisica dell’Università di Kaiserlautern. Tecnica molto conosciuta nella sua patria d’origine, la cromopuntura sta muovendo i suoi primi passi anche in Italia, rivolgendosi anche e soprattutto all’universo degli animali d’affezione. “Le tecniche della cromopuntura si applicano facilmente agli animali e sono in grado di dare ottimi risultati sia per quel che riguarda numerosi problemi infiammatori, sia per problematiche comportamentali. Non sono invasive, non danno fastidio o dolore e garantiscono un aiuto efficace in molte patologie o disturbi, anche comportamentali”, spiega Roberta Ravizza, operatrice di cromopuntura.

Come agisce la cromopuntura

La terapia con la luce per gli animali

Cani e gatti si sentono a loro agio