Correre migliora la memoria: tutti gli effetti positivi del running

L'uomo è nato per correre, non per stare fermo. La struttura scheletrica, il modo in cui si brucia energia, la capacità di smaltire il calore prodotto rivelano che la natura lo ha programmato per correre su lunga distanza. Allora, perché non sfruttare ogni ritaglio delle belle giornate per riscoprire quest'antica inclinazione? Un piccolo parco vicino casa, un percorso poco trafficato individuato in periferia, possono servire allo scopo. Mente e corpo ringrazieranno.

Una cascata di effetti positivi: perché correre migliora la memoria

Correre fa ringiovanire il cervello: scoperto il meccanismo

L'attività fisica, un'assicurazione per il cervello

Le persone pigre hanno un cervello di dimensioni ridotte

Running e cervello: correre cambia il modo di pensare, è più difficile di quanto sembri

Il primo training per correre in città

5 minuti di cammino seguiti da 1 minuto di corsa + 1 di cammino, alternati.