Cosa c’è nello smog. Ecco cosa respiriamo in città

Smog. Termine composto da smoke (fumo) e fog (nebbia), che descrive due scenari: 1. Smog invernale (London smog), causato da elevate concentrazioni di particolato, polveri sottili (PM10) e anidride solforosa (SO2), in presenza di alta umidità (> 80%) e temperature da -3° a 5°C; 2. Smog fotochimico (Los Angeles smog), causato da elevate concentrazioni di ozono e ossidanti fotochimici, in condizioni di temperatura sui 25-35¡C, bassa umidità, velocità del vento inferiore a 2 m/s, e in presenza di inversione termica. Emissioni di NOx (ossidi d'azoto) e COV (Composti Organici Volatili, come alcheni, aromatici o alcani a catena più lunga) dovuti ai gas di scarico automobilistico sono la principale causa di formazione dei precursori dello smog fotochimico, degli ossidanti fotochimici e dell'ozono. Responsabili dello smog sono i motori a scoppio, le centrali termoelettriche, i combustibili per il riscaldamento domestico, la combustione dei rifiuti, specie se realizzata senza gli adatti impianti filtranti d'abbattimento delle polveri e di depurazione dei fumi. L'inquinamento atmosferico in Italia è un problema molto serio. Secondo le ricerche, lo smog causa 3.500 morti l'anno, e a dirlo è l'Oms. Inoltre ogni anno l'inquinamento provocherebbe 30 mila attacchi di asma nei bambini e 31 mila bronchiti acute nei giovani con età inferiore a 15 anni. Ecco gli 8 nemici invisibili nell'aria di città

PM10 (polveri sottili)

CO - Monossido di carbonio

NOx - Ossidi d'azoto

SOx - Anidride solforosa e solforica

Pb - Piombo

O3 - Ozono

Benzene

Diossine