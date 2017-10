Dove vedere le opere di Picasso nel mondo

Il 25 ottobre del 1881 nasceva Pablo Picasso, l'artista che forse più di altri è stato capace di inventare nuovi modi d'espressione o di interpretare quelli di altri artisti o culture diverse cambiandoli a seconda delle esigenze e dell'idea da esprimere. In poche parole un genio che tra la fine dell'Ottocento e buona parte del Novecento ha rivoluzionato il modo di vedere la realtà che ci circonda, trasformandola in migliaia di opere ora esposte in tutto il mondo. Un tour tra alcuni dei musei più famosi e altri meno noti che custodiscono la sua arte.

Musée Picasso – Parigi, Francia

Carlota Valdivia, più conosciuta come La Célestine: un dipinto che ritrae un'anziana cieca da un occhio, probabilmente una delle protagoniste della tragicommedia di Calisto e Melibea di Rojas, caratterizzata da toni blu, inconsueti per quel periodo ma che diverranno famigliari per Picasso. Il museo è aperto da martedì a venerdì, dalle 10:30 alle 18:00, sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:00. Il biglietto costa 12,50 euro.

Museo Picasso – Málaga, Spagna

Musée Picasso – Antibes, Francia

Grandi opere a Madrid e Londra

Dove vedere Picasso in Italia, le mostre

Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925 – Scuderie del Quirinale, Roma fino al 21 gennaio

Picasso. Capolavori del Museo Picasso, Parigi – Palazzo Ducale, Genova dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018