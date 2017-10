Festivalbar 2007, la musica è a impatto Zero

L'estate è cominciata con due giorni di anticipo quest'anno. La sera del 19 giugno ha aperto la nuova edizione del Festivalbar la bella cornice di piazza Duomo a Milano, poi Catania e Verona per registrare le sei puntate trasmesse sulla rete giovane di Mediaset fino alla diretta "finale" del 7 settembre nella magnifica Arena. 44 anni La kermesse, ideata da Vittorio Salvetti e oggi guidata con personalità dal figlio Andrea, ha sempre un gran seguito. Gli artisti - diversamente da San Remo - spasimano per andarci (mi sussurrano negli uffici di LifeGate Radio...), e le canzoni poi diventano sempre le più ascoltate, ballate (e acquistate) dell'estate. "Io adoro il Festivalbar. È una delle compilation che acquisto ogni anno, le conservo dagli anni 70, prima i dischi, poi le cassette, adesso i cd... solo che dovrebbero costare un po' meno!" si legge sui blog. Il restyling Dopo un'annata segnata da ascolti in stallo, complici la sfegatata concorrenza dei Mondiali di Germania e una programmazione forse troppo diluita (9 puntate), Festivalbar si concentra, s'intensifica, si rinnova. A partire dai conduttori, il vj (Enrico Silvestrin), la bella (Elisabetta Canalis), la jena (Giulio Golia). Si è puntato molto sul cast: Zucchero, Pino Daniele, Elisa, Biagio Antonacci solo per dirne i primi, e star internazionali, Macy Gray, Dolores O'Riordan, Avril Lavigne… Come aveva sottolineato Luca Tiraboschi, direttore di Italia Uno, "vogliamo che ogni puntata sia come un evento a sé". L'interattività "Festivalbar è interattivo - spiega Andrea Salvetti - con una comunicazione a due vie con il pubblico, sia quello in piazza, la cui voce è affidata al microfono di Giulio Golia, sia quello da casa, per esprimere il proprio gradimento sulle hits. Per la prima volta l'evento sbarca poi su My Space, You Tube e sul portale Yahoo!Musica, e con la chat live con gli artisti del cast". Ed è stato record. In concomitanza col ritorno in tv del Festivalbar, oltre 476.000 visitatori unici si sono collegati col sito festivalbar.it solo nel primo mese (fonte Nielsen//NetRatings Site Census), con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +77%. Buon risultato anche per le pagine viste che hanno sfiorato i 5.000.000 (+ 47% rispetto a giugno 2006) e ottima l'accoglienza per la sezione "Life", voluta da Andrea Salvetti e dedicata alle tematiche sociali, commercio equosolidale, turismo responsabile, volontariato e consumo sostenibile. Rinnovamento e rinnovabili Tante novità ma tanti punti fermi. Come la salda attenzione all'ambiente concretizzata anche quest'anno nel sodalizio con i progetti Impatto Zero e LifeGate Energy di LifeGate. Per il quarto anno consecutivo. L'edizione di FestivalBar 2007 è dunque a Impatto Zero sull'ambiente. Grazie a LifeGate, che l'organizzatore Andrea Salvetti ha sempre sostenuto con entusiasmo, la manifestazione musicale compensa le emissioni di anidride carbonica prodotte durante le tappe del tour, tutelando e contribuendo alla riqualificazione di una foresta in Costa Rica: gli alberi, infatti, hanno la proprietà di assorbire l'anidride carbonica, principale responsabile dell'effetto serra. Festivalbar a Impatto Zero in due dati: i kg di CO2 emessi per la manifestazione, 15.669; più interessante, la superficie boschiva necessaria per la compensazione è 21.000 mq in Costa Rica. L'impegno di Festivalbar 2007 verso l'ambiente però non finisce qui. Anche per questa edizione tutta la macchina organizzativa è alimentata utilizzando esclusivamente energia pulita da fonti rinnovabili di LifeGate Energy. Far del bene Per aiutare chi ha più bisogno grazie alla musica è nata anche la collaborazione con eBay: ogni settimana vengono battuti all'asta oggetti indossati dagli artisti sul palco del Festivalbar. Giulio Golia raccoglie gli indumenti dei cantanti presenti all'evento canoro. Esempi? La maglietta del leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, utlizzata nelle riprese del video "Parlami d'amore", è stata messa all'asta su eBay raggiungendo quota 411 euro. La sciarpa del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, è salita sin d'ora a 266 euro; il berretto donato da Raf 181 euro, il plettro del chitarrista dei Negroamaro 73 euro e... il pettine di Simone Cristicchi, vincitore del Festival di Sanremo? 51 euro! Il denaro raccolto sarà interamente devoluto all'Istituto Cooperazione Economica Internazionale - ICE e alla Comunità di San Benedetto al Porto nelle vesti di Don Gallo che si occupa del recupero degli emarginati.