Stanziati 290 milioni di fondi per le ciclovie turistiche e le periferie

Il 2017 potrebbe essere l'anno della svolta per la mobilità ciclabile in Italia grazie a un interesse progressivo delle istituzioni verso il mondo della bicicletta. Innanzitutto perché anche alcune regioni del Sud come Calabria e Campania si stanno muovendo per realizzare percorsi ciclabili e politiche bike friendly. In più Parlamento e Governo cominciano a strutturare fondi per politiche dedicate alla mobilità ciclabile e al cicloturismo.

Quanti fondi per le ciclovie turistiche nella Legge di Bilancio 2017