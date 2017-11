Grab, Roma firma l’accordo per i finaziamenti per le ciclovie nazionali

Anche Roma scioglie le riserve e firma l'accordo per ottenere i finanziamenti decisi dal Governo per le ciclovie nazionali anche per il Grande raccordo anulare per le biciclette (Grab). Una parte dei 91 milioni di euro stanziati permetteranno di ottenere un percorso ciclabile di 45 chilometri che gira intorno alla Capitale d'Italia, attraversando natura, monumenti, interscambi col trasporto pubblico.

Grab, le speranze per una Roma turistica e ciclabile

L'unica preoccupazione ora riguarda la capacità di trasformare questo progetto in qualcosa di veramente utile per lo sviluppo della mobilità ciclabile di Roma, oltre ad essere un volano per il turismo sostenibile.