Ibernazione umana. 10 cose da sapere sulla crionica

Il caso è quello della 14enne inglese congelata dopo una sentenza dell’Alta Corte di Londra che ha accolto la sua richiesta nonostante avesse il consenso solo della madre, mentre il padre avrebbe voluto una normale sepoltura. Voleva avere “la chance di essere curata e risvegliata, magari fra qualche centinaio di anni”, ha scritto la ragazza in una lettera al giudice Peter Jackson. Il corpo della ragazza è stato congelato tramite criogenesi dopo il suo decesso, per la speranza che potrà essere risvegliata e guarita in futuro, magari con l'ausilio di nuove cure. Il verdetto era stato emesso poco prima del decesso a ottobre, come riporta la Bbc, ma è stato reso pubblico ora dopo che il corpo, portato negli Usa, è stato congelato. Il corpo è stato trasportato da Londra negli Stati Uniti al costo di 37 mila sterline, e congelato da una società privata specializzata.

Tre società offrono il servizio di ibernazione umana, in tutto 377 corpi

2mila persone in lista d’attesa

Per farlo, gli italiani devono morire negli Stati Uniti

La prima persona ibernata nel 1967

Cos’è la crionica

L’ibernazione è permessa solo post-mortem, ma prima della morte cerebrale

Quanto costa l’ibernazione umana

È possibile congelare anche solo il proprio cervello, ovviamente a un costo minore

Al momento non esiste una tecnica per riportare in vita le persone ibernate

Alcuni campioni biologici sono stati criopreservati e risvegliati