Perdersi in un labirinto di bambù

È una storia affascinante quella della nascita del Labirinto di Franco Maria Ricci , un sogno che il noto editore coltiva da anni e vede nella condivisione con il pubblico la sua realizzazione piena. Quando pensiamo al labirinto, probabilmente viaggiamo fino a Creta ricordando quello di Cnosso costruito da Dedalo, su ordine di Minosse con intenzioni non proprio pacifiche; l’idea di Ricci invece, per sua stessa ammissione, è quella di “…immaginare un equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto, ma senza pericolo…” Per realizzarlo è stata utilizzata una materia prima insolita, una pianta poco diffusa e conosciuta in Italia, il bambù che non ha malattie, non perde le foglie, non muore anzitempo, purifica l’aria dall’anidride carbonica. Nell’idea del creatore, questa pianta potrebbe diventare un elemento importante per il paesaggio padano e la Fondazione interna al Labirinto fornirà, anche gratuitamente, a chi interessato, le piante necessarie e un servizio di consulenza per coltivarle, magari per mascherare certi disadorni capannoni industriali. Un’importante funzione ambientale dunque, incentivata grazie a corsi e seminari che avranno per oggetto la cura e tutte le possibili utilizzazioni di questa pianta meravigliosa. Ispirato alla forma classica di quelli romani, a quattro campi interconnessi che si sviluppano intorno a un quadrato centrale, il Labirinto Ricci introduce bivi e biforcazioni che nei labirinti antichi, rigorosamente univiari, non esistono. Una superficie dalla pianta a stella che ricopre 7 ettari dove migliaia di bambù di specie diverse fanno da cornice a un Museo che comprende oltre 400 opere (pitture, sculture e oggetti d’arte dal ’500 al ’900, tra cui opere di Bernini, Canova, Carracci, Ligabue, Savinio); una Biblioteca con testimonianze dell’arte grafica e tipografica e un Archivio dove sarà possibile ad esempio vedere la corrispondenza dell’editore con autori del calibro di Calvino, Borges, Roland Barthes. Un luogo pensato per perdersi tra arte e natura senza dimenticare nulla: troverete infatti due ristoranti, due suites e una piazza centrale di duemila metri quadrati contornata sui tre lati da un grande porticato pensata per concerti, feste ed esposizioni. E se vi sembra che sia un luogo da favola per sposarsi, qui è presente un’insolita cappella a forma di piramide, dove un prete benedirà il vostro matrimonio.