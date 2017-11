Illuminazione pubblica, in Italia costa troppo ma serve a poco

Negli ultimi 12 mesi la metà degli italiani, 29,3 milioni di persone, si sono sentiti insicuri in un luogo pubblico a causa della scarsa illuminazione. Non solo, sei milioni di italiani hanno regolarmente paura del buio o della cattiva illuminazione pubblica di strade, piazze e giardini. E nonostante questo l’Italia è il secondo paese in Europa, dopo la Spagna, con la maggior spesa per illuminazione pubblica: 1 miliardo di euro all’anno. Sono i dati, un po’ sconcertanti, emersi dalla ricerca condotta da Censis per conto di Gewiss, azienda italiana che opera a livello internazionale nella produzione di soluzioni e prodotti per la domotica, l'energia e l'illumino-tecnica per i settori residenziale, terziario e industriale. A questo quadro contraddittorio si aggiunge il fatto che l’Italia è anche il paese al mondo con il maggior inquinamento luminoso in rapporto alla superficie del territorio.

Chi ha paura del buio

Scuole e ospedali poco illuminati

I costi dell’illuminazione pubblica

Illuminazione smart ed efficiente