John Lennon, karma istantaneo

Se ne parla tanto, forse pure troppo, e quella rivoluzione così inaspettata e repentina non è più gestibile. E sebbene si debba attendere ancora qualche mese per Let It Be, ultimo atto ufficiale dei Beatles già di fatto sciolti, intanto oggi, 20 febbraio 1970, esce negli Stati Uniti Instant Karma!, nuovo singolo di John Lennon. Pubblicato esattamente due settimane fa nel Regno Unito, il brano è stato composto dall’artista in tempi brevi, anzi brevissimi.