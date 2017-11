Il rumore dell’acqua che facilita il sonno

Il rumore dell'acqua è molto rilassante. In tal senso procuratevi una fontanella da appartamento, di quelle che stanno bene su qualsiasi mobile, anche piccolo e collocatela nella camera da letto. Il consumo elettrico, grazie ad un trasformatore, è molto basso e l'oggetto sostituisce egregiamente anche l'umidificatore! Per un effetto particolarmente soporifero, aggiungete all'acqua una o due gocce d'olio essenziale di lavanda o di gelsomino. In mancanza della fontanella potete ricorrere al rumore dell'acqua, ruscello oppure onde del mare, anche con una registrazione su cassetta o CD. Un trucco contro l'insonnia tenace è l'impacco secondo Sebastian Kneipp. Occorrono teli di cotone (non di spugna) e coperte di lana. Il primo strato a contatto con la pelle, è costituito da un telo bagnato in acqua fredda e strizzato bene; il secondo da un telo asciutto. Alla fine si avvolgono bene entrambi con uno strato di lana. In breve tempo si sprigiona un piacevole calore, perché il sangue viene attirato verso la parte trattata. Tra l'altro, si ottiene anche un ottimo effetto disintossicante! L'estensione dell'impacco può variare a piacere: da piedi o caviglie fino al polpaccio, oppure fino all'inguine, o anche fino alla vita. Da fare Un bagno in vasca può essere di grande aiuto, a patto che l'acqua sia della temperatura giusta: né troppo calda né troppo fredda (tra 32 e 35°C). Per ottenere effetto ancora più rilassante, mettete il tappo in posizione obliqua per far scendere molto lentamente l'acqua e rimanete in vasca ad occhi socchiusi mentre il livello dell'acqua si abbassa. Da non fare Una doccia fredda e il getto "spilliforme" che cioè cade dall'alto e con getto forte, tale da rendere in genere nervosi. Meglio ricorrere ad una doccia a "telefono". Gudrun Dalla Via