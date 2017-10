L’inquinamento acustico è una costante delle città italiane

La maggioranza delle medie e grandi città italiane ha diversi elementi in comune: la storia, i paesaggi, il patrimonio culturale e l’autenticità. Ma, purtroppo, anche il rumore. Sappiamo che l’inquinamento atmosferico è una costante per le nostre città, inverno dopo inverno sentiamo parlare di concentrazioni allarmanti di polveri sottili, dei superamenti dei limiti di legge in tanti centri urbani, di provvedimenti tampone per limitare il traffico veicolare e di mancate soluzioni per risolvere questo problema. Al pari dell’inquinamento atmosferico c’è un altro tipo di inquinamento che accomuna ancor di più il nostro Paese da nord a sud: l'inquinamento acustico. Ma nessuno ne parla.

Il 10% della popolazione mondiale è esposto a livelli di rumore inaccettabili

L'inquinamento acustico a bordo del Treno Verde di Legambiente

L'inquinamento acustico deve diventare una priorità del governo, per la nostra salute