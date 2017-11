Le cantine più belle della Toscana

Terra di grandi vini, la Toscana è anche la regione in Italia dove si possono ammirare e visitare le cantine più belle, firmate dai grandi maestri dell’architettura contemporanea. Edifici bellissimi, perfettamente integrati con il paesaggio circostante, cui sono associate tecnologie all’avanguardia nella costruzione e produzione. Veri e propri templi del vino che hanno aperto i battenti a visite e degustazioni. 14 cantine per un tour che è insieme enogastronomico e architettonico.

14 tra le cantine più belle della Toscana

Cantina Petra - Suvereto

Cantina Caiarossa - Riparbella

Cantina Antinori - San Casciano Val di Pesa

La cantina rappresenta l’omaggio della famiglia Antinori alla terra del Chianti Classico, una sorta di conferma dello storico legame con la sua terra d’origine. La Cantina Antinori nasce sia per ragioni produttive sia per dare la possibilità a un vasto pubblico di eno-appassionati di entrare in contatto diretto con la filosofia produttiva della famiglia, offrendo la possibilità di vedere come nasce un vino, dalla vigna alla bottiglia, passando attraverso i percorsi di vinificazione e di affinamento. È un’opera di architettura innovativa incentrata sul legame profondo e radicato con la terra, con un basso impatto ambientale, e ad alto risparmio energetico, realizzata dallo studio Archea Associati, con l’ingegnerizzazione di Hydea, in sette anni di lavoro.

Cantina Colle Massari - Cinigiano

Tenuta Argentiera - Onoratico

Situata sull'affascinante Costa degli Etruschi, tra sorgenti naturali e miniere d'argento, Tenuta Argentiera produce vini DOC Bolgheri di alta qualità. Realizzato dallo Studio Bernardo Tori di Firenze, il progetto ha inteso rispettare al massimo gli stili architettonici della zona e inserirsi alla perfezione nel contesto paesaggistico circostante, armonizzandosi con le linee delle colline e con l’orizzonte marino. Costruita interamente con materiali di recupero per non creare eccessivi contrasti con gli edifici preesistenti, la cantina coniuga bellezza e armonia delle forme con le più moderne tecniche di efficienza energetica. Le spesse mura spioventi garantiscono infatti una naturale termoregolazione degli ambienti e tutta la lavorazione dell'uva avviene per caduta.

Cantina Salcheto - Montepulciano

Podere di Pomaio - Arezzo

Il Borro - San Giustino Valdarno

Fattorie Le Mortelle - Castiglione della Pescaia

Fattoria delle Ripalte - Capoliveri

Cantina di Montalcino - Montalcino

A circa 35 km da Siena, immersa in uno splendido paesaggio collinare, si trova la Cantina di Montalcino, azienda specializzata nella produzione del Brunello. Da oltre 40 anni è l'unica realtà cooperativa vitivinicola della zona e conta come socie circa 100 piccole aziende agricole con 160 ettari di vigneti a prevalente produzione del vitigno locale per eccellenza, il sangiovese. La caratteristica copertura riprende il naturale movimento delle colline senesi. Un ponte di legno attraversa per intero il piano di vinificazione, mentre al piano interrato il vino riposa e si affina lontano da rumori e luci in botti di rovere e barriques. Oltre il 50% della cantina è interrata, come da tradizione, per consentire un più facile controllo della temperatura e un risparmio energetico.

Tenuta dell'Ammiraglia - Magliano in Toscana

Rocca di Frassinello - Gavorrano

Cantina di Fonterutoli - Castellina in Chianti