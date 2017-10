Le date della Shoah

Shoah, tutte le tappe. 1933 Gennaio: "pieni poteri a Adolf Hitler", divenuto cancelliere della Germania. Il 27 febbraio 1933 il Reichstag - il palazzo del Parlamento - è distrutto da un incendio, appena un mese dopo la presa di potere da parte di Hitler. I suoi primi atti, interdizione dei partiti, limitazione delle libertà individuali e d'opinione, le prime leggi repressive contro gli avversari del nazionalsocialismo. 1935 Le "leggi di Norimberga" (Leggi a "protezione della razza tedesca": eredità, cittadinanza; sangue tedesco e onore tedesco) privano gli ebrei della cittadinanza tedesca. 1936 Compaiono in Germania i primi cartelli per le strade davanti ai locali pubblici: "ebrei non graditi". Giugno: Heinrich Himmler è nominato Reichfuehrer delle SS e capo della polizia. 1938 Luglio: schedatura e documento di riconoscimento per tutti gli Ebrei sul suolo germanico. Ottobre: 17mila Ebrei polacchi (da anni abitanti in Germania) arrestati e dislocati al confine polacco. 9-10 novembre: l'uccisione di un ufficiale tedesco in Francia dà modo a Joseph Goebbels, capo della propaganda hitleriana, di lanciare un pogrom contro i cittadini ebrei e la "cospirazione ebraica internazionale"; è la "Kristallnacht". Nella "notte dei cristalli" squadre di giovani nazisti irrompono nei quartieri ebraici spaccando vetrine e finestre di case e negozi, dando fuoco alle sinagoghe. 101 sinagoghe distrutte, 7500 negozi, 26000 ebrei arrestati e deportati. Ha inizio la Shoah. 1939 Nei mesi successivi, passano numerose leggi di discriminazione. Gli Ebrei vengono obbligati a consegnare i metalli preziosi al governo. Espropri, confinamenti, revoca delle patenti di guida e dei documenti. Autunno: per l'"Euthanasie Programme" hanno avvio nelle strutture mediche in Germania le uccisioni di malati terminali, ritardati mentali, bambini, minoranze etniche, ebrei e zingari. Tra il dicembre 1939 e l'agosto 1941 muoiono nelle prime camere a gas tra 50mila e 200mila persone. 1940 20 maggio: apre Auschwitz (non è il primo campo di prigionia: Dachau aveva aperto nel marzo del '33). Milioni di polacchi ed Ebrei vengono deportati. Hanno avvio le grandi politiche per il raggiungimento della "purezza razziale" in Germania: emigrazione forzata degli Ebrei, ghettizzazione, deportazione, gli "Einsatzgruppen" (unità mobili di uccisione), i campi di concentramento e di sterminio. 1942 20 gennaio: il protocollo di Wannsee codifica con precisione scientifica cifre e strategie dello sterminio. 1945 Il London Agreement firmato da USA, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica l'8 agosto 1945 comprende la costituzione di un Tribunale Militare Internazionale. A Norimberga, dal 20 ottobre 1945 al 1 ottobre 1946, vengono processati criminali di guerra nazisti, ufficiali, marescialli, membri degli Einsatzgruppen, medici, guardie.