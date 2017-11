Cos’è il narvalo, il misterioso unicorno dell’Artico

Gli unicorni non esistono, o forse sì. Non sono però cavalli con un corno in fronte, bensì cetacei con un lungo dente che sporge dal labbro superiore (nei maschi) formando una lunga “spada” a spirale.

Cos'è un narvalo

I denti e la zanna del narvalo