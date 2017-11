Letizia Battaglia al MAXXI di Roma con la sua fotografia sociale

Per pura passione, questo il titolo della mostra al MAXXI di Roma che ripercorre la carriera della fotografa palermitana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi scatti introspettivi e crudi che spesso indagano l'universo femminile. Fino al 17 aprile un viaggio da non perdere accompagnati dalle fotografie di Letizia Battaglia.

Letizia Battaglia, la verità negli scatti

L'Anthologia di Letizia Battaglia