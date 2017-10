Milano design film festival 2017, il meglio del design e dell’architettura al cinema

Il Milano design film festival 2017 (Mdff) propone oltre 60 film, numerose anteprime, dibattiti e ospiti internazionali. I temi dei film e dei documentari in programmazione nella rassegna organizzata da Antonella Dedini e Silvia Robertazzi con la curatela di Porzia Bergamasco spaziano dall’architettura contemporanea e i molti temi sociali che coinvolge, al design con interviste e approfondimenti sul lavoro di molti autori di calibro internazionale. Il ricco programma di proeizioni all'Anteo palazzo del cinema di Milano dal 19 al 22 ottobre non si rivolge solo agli addetti ai lavori ma offre temi d’interesse generale per un vasto pubblico, come il verde nelle città, la rivalutazione dell’artigianato o la sostenibilità della produzione degli oggetti d’uso.

Milano design film festival, il programma

Architecture. The sense of a building (Architettura. Il senso di un edificio) e Design. Past & future (Design. Passato e futuro) che raggruppano pellicole focalizzate sulle rispettive discipline e aree progettuali.

(Architettura. Il senso di un edificio) e (Design. Passato e futuro) che raggruppano pellicole focalizzate sulle rispettive discipline e aree progettuali. Biography. Lifetime (Biografia. Vita) in cui vengono presentati i ritratti di personalità contemporanee e del passato

(Biografia. Vita) in cui vengono presentati i ritratti di personalità contemporanee e del passato Italian panorama in past & present (Il panorama italiano nel presente e nel passato) che mette l’accento sulle realtà storiche e contemporanee del nostro paese.

(Il panorama italiano nel presente e nel passato) che mette l’accento sulle realtà storiche e contemporanee del nostro paese. Urban life. Everyday contemporary (Vita urbana. Il quotidiano contemporaneo) in cui sono riuniti i documentari che affrontano il tema della vita di oggigiorno nelle città, nelle metropoli e anche nei borghi.

(Vita urbana. Il quotidiano contemporaneo) in cui sono riuniti i documentari che affrontano il tema della vita di oggigiorno nelle città, nelle metropoli e anche nei borghi. Art of thinking. Examining time (L'arte del pensare. Esaminare il tempo) raccoglie film dal carattere filosofico che toccano aspetti universali e vogliono farci riflettere su comportamenti, desideri e modelli di vita.

Mdff 2017, i film da non perdere

Design e artigianato

I personaggi del design

I temi sociali dell’architettura

Info e prezzi

Immagine in evidenza: il complesso di alloggi sociali La Maladrerie a Aubervilliers, in Francia, dal film Songs next door della regista Flavie Pinatel