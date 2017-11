Miró a Bologna, un viaggio tra sogno e colore

L'estro assoluto dell'artista catalano in 130 opere: Miró a Bologna a Palazzo Albergati con Sogno e colore. Un viaggio multicolore tra i capolavori dell'ultimo periodo di Joan Miró in un allestimento suggestivo che riproduce il suo studio sull'isola di Maiorca. Un po' come essere lì, ma solo fino al 17 settembre.

Miró a Bologna, tra sogno e colore

Lo studio a Maiorca