Un viaggio nei rifugi ecosostenibili, tra le montagne più belle d’Europa

Manca un mese all'inizio ufficiale dell'inverno ma in Italia, e non solo, la neve è già arrivata e con lei la voglia di andare in montagna. Punto fermo per gli appassionati dell'alta quota sono i rifugi che, sempre più spesso, sono ristrutturati o progettati ex novo da architetti che hanno a cuore l'ambiente e i luoghi dove si trovano. Nascono così rifugi ecosostenibili che si distinguono per efficienza, rispetto dell'ambiente e autosostenibilità. Vediamone alcuni tra i più suggestivi in Italia e all'estero.

Rifugi ecosostenibili in Italia

Come trovare i rifugi ecosostenibili

Rifugi ecosostenibili all'estero