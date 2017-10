Nausea in gravidanza: rimedi naturali

All'inizio, di solito, viene salutata festosamente come il più classico e precoce segnale dell'inizio di una gravidanza. Ma col passare delle settimane - dei mesi, per le più sfortunate - la nausea gravidica può diventare un sintomo molto fastidioso, per quanto di norma innocuo. Associata spesso a inappetenza, insofferenza agli odori (anche a quelli di solito più graditi) e vomito, la nausea in gravidanza può essere alleviata con diversi rimedi naturali, da usare sempre e comunque solo dopo aver consultato il ginecologo.

