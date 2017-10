Nell’isola danese di Samsø è in atto una rivoluzione verde

L’isola danese di Samsø ha trasformato la propria economia dipendente dai combustibili fossili in una realtà fondata sulle energie rinnovabili. Un percorso durato una decina d’anni e reso possibile solo grazie a un forte impegno locale. Oggi l'isola è alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Un’avventura che ha dimostrato come dedizione, convinzione e una progettazione a medio-lungo termine siano gli ingredienti per realizzare il passaggio alle fonti rinnovabili. Ora Samsø può diventare un modello replicabile per le economie di tutto il mondo.

Un concorso per realizzare un “paradiso ecologico”

La transazione energetica passa attraverso i cittadini

Eolico e biomassa per realizzare la rivoluzione verde

Partecipazione: la chiave del successo

Trasporto sostenibile entro il 2030

La distribuzione dei benefici è l'arma vincente