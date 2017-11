Nuova Zelanda, terra dei Maori

Uno dei tanti miti maori narra che un giorno i cinque fratelli Maui, di nobile stirpe polinesiana, partirono per una spedizione di pesca in alto mare e il più giovane, per magia prese all'amo un grande pesce di terra che giaceva in fondo al mare: era Aotearoa, Terra della lunga nuvola bianca, in lingua maori. Un luogo straordinariamente fertile, ricco di fiumi, vette coronate di nevi eterne, foreste pluviali, suggestivi fiordi, spiagge assolate, vulcani fumanti, lande aride e sabbiose, bucoliche colline. Sbaglia chi si aspetta di trovare in Nuova Zelanda reliquie di templi superbi oppure vestigia marmoree di antiche civiltà, poiché la storia di questo angolo di paradiso è scritta nella preziosa tradizione scultorea del popolo Maori e nel concentrato di ricchezze naturali che non è possibile trovare altrove. Nel nostro emisfero i Maori sono conosciuti per la loro famosa Haka, l'antica danza di guerra che gli All Blacks, la temutissima squadra neozelandese di rugby, hanno adottato come vivace rituale propiziatorio per terrorizzare gli avversari prima di iniziare ogni match. Ma i Maori, oltre ad essere potenti giocatori di rugby, sono soprattutto fieri discendenti dei polinesiani, bellicosi e vanitosi, vendicativi e generosi, forti e ospitali, grandi e robusti nella memoria come nel fisico, ancora oggi tatuato con elaborati motivi tribali. Raffinati scultori, hanno trasformato in arte pregiatissima legni tropicali, giada, pietra, nefrite, osso , conchiglie e costruito, da grandi navigatori quali erano nel passato, canoe da guerra finemente scolpite con immagini di antenati mitici e divinità marine. Nonostante il genocidio e la spoliazione delle loro terre a opera dei Pakeha, gli avidi colonizzatori bianchi, sono riusciti a conservare la propria identità culturale e religiosa, e dopo lunghe battaglie legali la loro lingua viene oggi insegnata nelle scuole e nelle università neozelandesi.. Da anni il popolo Maori ha iniziato una tenace e determinata riconquista di quel paradiso che è Aotearoa. E' l'inizio di un riscatto culturale che, nonostante le inevitabili tensioni razziali, l'esistenza di sacche di emarginazione in seno alla società neozelandese, rappresenta un primo e importante passo verso l'autodeterminazione. Maurizio Torretti