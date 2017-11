In Nuova Zelanda il fiume dei Maori avrà i diritti di un essere umano

Secondo una leggenda Maori il fiume Whanganui nacque quando il monte Taranaki, dopo aver litigato con il monte Tongariro per conquistare le grazie del monte Pihanga, abbandonò il centro dell'Isola del Nord e si trasferì al mare, lasciandosi alle spalle un profondo solco. Il monte Tongariro riempì il solco d’acqua fresca e diede così vita al fiume Whanganui. Questo fiume è storicamente importante per i Maori, che lo ritengono sacro e con cui animisticamente si identificano, ed è stato uno dei principali punti di insediamento per la tribù Maori Whanganui Iwi. I Maori si considerano parte dell’universo, alla pari con montagne, fiumi e mari, e considerano dunque il loro fiume alla stregua di un essere vivente.

La vittoria dei Maori

Il fiume come membro della tribù

Cosa cambia con la nuova legge