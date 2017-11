Oh boy! Tra ironia e dignità

I piccoli fratelli Meurlevent restano orfani. La madre si è tolta la vita, ingerendo del detersivo. Il padre, dopo aver sapientemente tradito la madre e fecondato altre donne, si è dato alla macchia. Bene, ai tre fratelli non restano molte certezze, ma una solida e forte ce l'hanno, derivata da una delle loro riunioni chiamata "pow-wow": sanno che resteranno sempre uniti, a qualsiasi costo. Durante i tradimenti, il padre ha avuto altri due figli: Josiane e Barthelémy, così gli assistenti sociali si chiedono se loro possono occuparsi degli orfanelli. Piccolo particolare: i due fratellastri si odiano, si detestano proprio. Josiane si innamora subito della piccola Venise, la più piccola dei tre, un angioletto che ha un criterio tutto suo per dirimere le persone buone da quelle cattive, in base alla loro risposta alla domanda: "Ti piacciono i bacini?". Josiane non potendo avere figli si accanisce per avere in affidamento Venise, senza alcuna intenzione di prendersi cura degli altri due. Ma i Meurlevent sono irremovibili sul loro patto: nessuno potrà separarli. Il fratellastro, Barthélemy, è un giovane gay, tinto e palestrato, che cambia partner e lavoro praticamente ogni giorno, il cui intercalare preferito è "Oh boy!" e che sembra non voler prendersi cura di tre sconosciuti. In tutto questo, le condizioni di salute di Siméon, il più grande dei tre fratelli, sono pessime, presto scoprirà di avere una bruttissima malattia. Barthélemy si occuperà di lui e delle sue condizioni, a dispetto di chi non voleva dargli alcuna fiducia. E' un romanzo che prendendo spunto dalla storia di ragazzi, parla a tutti, insegnando come "l'ironia è una dichiarazione di dignità, un'affermazione della superiorità dell'uomo su ciò che gli capita", come recita la citazione di Romain Gary che apre il libro. Insomma, c'è tanto in questo libro. C'è la famiglia, c'è l'amore, c'è la malattia, c'è la discriminazione. Ci si commuove leggendo, ma ci si diverte anche. L'autrice riesce con delicatezza e ironia a offrirci delle situazioni anche difficili, intense e autentiche. E soprattutto a coinvolgerci in una bella storia, che non si dissolverà nel nulla a libro chiuso.