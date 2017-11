Olio extravergine di qualità, anche al supermercato

Esistono alimenti che nonostante siano prodotti su scala industriale possono conservare la naturalità, la cura e l’autenticità del prodotto artigianale. Uno di questi è l’olio extravergine, alimento che da sempre viene ottenuto semplicemente spremendo le olive al frantoio, meccanicamente, senza nulla aggiungere. Ovviamente naturalità e autenticità non sono sufficienti a garantire alta qualità, in quanto il luogo di origine, le pratiche agronomiche, tempi e modalità di raccolta dei frutti e loro trasformazione in olio, ma ancora l’adeguatezza delle strutture di stoccaggio, la filtrazione ed infine la selezione degli oli da imbottigliare contribuiscono a differenziare enormemente i prodotti che poi acquistiamo, sia direttamente dal contadino, sia al supermercato.

Quando l'extravergine di qualità entra nel supermercato

Informazione redazionale