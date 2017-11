La mostra di sound art fatta coi suoni della natura cilena: Otros sonidos otros paisajes

Otros sonidos otros paisajes (altri suoni altri paesaggi) è il titolo della mostra di sound art che trasforma i suoni della terra cilena in arte al Macro, il Museo d’arte contemporanea di Roma fino all’11 giugno. L’esposizione vedrà proposti per la prima volta in Italia i lavori di cinque sound artist cileni che regalano al pubblico la loro terra attraverso la commistione di diverse forme d'arte.

La terra cilena in Otros sonidos otros paisajes

Il fiume Mapocho, come si crea la sound art