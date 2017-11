Frontiers, il dramma dei migranti negli scatti di Paolo Pellegrin al Forte di Bard

Fino al 26 novembre 2017 al Museo delle fortificazioni e delle frontiere all'interno dello splendido Forte di Bard in Valle d'Aosta, sarà esposta la mostra Paolo Pellegrin. Frontiers, un reportage esclusivo che documenta il dramma dei viaggi della speranza delle migliaia di migranti che fuggono in cerca di un futuro migliore. Gli scatti di Paolo Pellegrin sono la cruda testimonianza dell’orrore in atto ormai ogni giorno: le traversate del mar Mediterraneo, l’esperienza degli sbarchi, la permanenza nei centri di accoglienza.

Pellegrin racconta cosa accadde a Lesbo

Chi è Paolo Pellegrin