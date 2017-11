Per favore non chiamate lo Shiatsu una “terapia” per guarire

In realtà la prima scoperta entusiasmante era stata quella del piacere di "comunicare profondamente senza parole" ma solo e semplicemente con il contatto delle mani sul corpo; poi è subentrato il piacere di constatarne l'efficacia; il piacere di "guarire" le persone da malanni più o meno gravi, spesso laddove la medicina ufficiale falliva, il potere di contrapporsi all' istituzione "sanità". Gli anni esaltanti dei "guaritori con le mani", o dei "guaritori orientali", ubriacati dal fascino delle medicine esotiche (principalmente Medicina Tradizionale Cinese) che erano così "alternative" e contrapposte alla nostra cultura da permetterci di sentirci contro il sistema. Ma la trappola era già scattata nell'immagine stessa di terapia: io che curo te, io che so e tu che non sai, io che controllo i tuoi fenomeni, io che decido per te e tu che subisci...cosa c'é di nuovo, di alternativo in tutto questo; si era restaurato il potere del terapista sul paziente, riprodotto il meccanismo di estraneità e "superiorità" origine dei guasti della medicina a cui volevamo essere alternativi. Ma lo Shiatsu è un'altra cosa; pian piano, gradualmente la sua natura di disciplina per una "evoluzione assieme", di pratica per un "lavoro comune", è emersa, si è espressa sempre più evidente e forte; negli anni '90 ci siamo accorti che non aveva senso volere "diagnosticare" (né all'occidentale, né all'orientale) i fenomeni vitali ma si poteva solo entrarci a "mente vuota"; che non aveva senso voler praticare sulla persona, ma tutto cambiava praticando con la persona; che non aveva senso voler curare quella patologia o quel sintomo ma lo shiatsu era, semplicemente e meravigliosamente, entrare in comunicazione con l'altro, da vita a vita, attraverso l'essenzialità della pressione delle dita. Nella nostra civiltà "patologica" dominata dalla paura della morte, della vecchiaia, della malattia, tutto viene fatto per guarire o per non ammalarsi; non si vive più per esprimere la pienezza delle nostre risorse, per realizzare la personalità, per godersi la vita insomma; tutto diventa malattia: la crisi esistenziale diventa depressione, la golosità diventa bulimia, la pigrizia sindrome di "vattelapesca"...; la gravidanza, la pubertà, la meno e l'andropausa, anche l'esame di maturità è un "periodo a rischio". Tutto diventa patologia e quindi tutto diventa terapia; l'ippoterapia, la delfinoterapia, l'aromoterapia, la danzateraia, la cromoterapia, la musicoterapia.... anche ridere è diventato una terapia (galatoterapia). Tutti i momenti della vita, gli atti, i gesti diventano patologia e allora non c'é più spazio per la vita; anche ascoltare la musica, la compagnia di un'animale, ballare, ridere è diventato un modo di curare o prevenire le malattie. Ma lo Shiatsu è un'altra cosa: è il "contatto della madre che abbraccia il bambino", benefico per ambedue ma che non può, non deve essere ridotto a una medicina, a una terapia. E'molto di più, è la vita che si esprime semplicemente, essenzialmente, attraverso una tecnica semplice ed essenziale come il "contatto della madre che abbraccia il bambino". Per questo lo Shiatsu dilaga; nonostante le confusioni, le ambiguità, le ambizioni di molti, la sua natura di "relazione a due" per vivere meglio ha in questi anni il sopravvento e lo ha posto alla testa di un movimento reale di rivolgimento culturale che sta sostituendo alla "cultura patologica" dei nostri tempi, una cultura della comunicazione, del rispetto, dell'attenzione, dell'incontro libero e fecondo di benefici tra la vita di chi preme e la vita di chi risponde alle pressioni. Un incontro che genera vitalità e benessere che nessuna "terapia" potrà mai generare. Per favore, non chiamate lo Shiatsu terapia. Claudio Parolin