Dopo sette anni l’Italia ha il 50 per cento di piste ciclabili in più

Più piste ciclabili in Italia dal 2008 al 2015: un aumento del 47,7 per cento mentre per le aree pedonali un 27,2 per cento in più. Si tratta di due dati che mostrano come sia cambiate le politiche per quanto riguarda la mobilità sostenibile nel giro di sette anni . Sono segnali di progressiva attenzione alla mobilità dolce lodevoli, in un Paese che però deve ancora dare una svolta verso la riduzione dell'uso dell'automobile. Anche le Zone a traffico limitato (Ztl) hanno visto un lieve incremento in questi sette anni presi in considerazione, arrivando a un cinque per cento ulteriore rispetto al 2008.

Più piste ciclabili in Italia: in testa l'Emilia Romagna