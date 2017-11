Risparmia energia: la luce, la bolletta e le lampadine

La bolletta dell’energia elettrica è la bolletta della “luce” per antonomasia. In origine, l’unica cosa che nelle case funzionava ad elettricità era appunto la luce. Le lampadine. Quelle al tungsteno. Poi, quando in America i rappresentanti cominciarono a girar casa per casa offrendo le prime lampade al neon al posto delle vecchie lampadine, si dice che la General Electric avviò su di loro un intenso pressing: “Se continuate a vendere queste nuove lampadine, noi buttiamo fuori gli operai”. Cominciarono coll’accordarsi per innalzare l’intensità dei neon e quindi i consumi, per poi sbaragliare la concorrenza con acquisti mirati di fette societarie o spallate di mercato. Così sono rimaste le cose, fino a poco tempo fa.

Risparmia luce: addio vecchie lampadine al tungsteno

Le lampadine a risparmio energetico

L'illuminazione di casa a led