Rosmarino: tutto su proprietà, benefici, usi e coltivazione

Lo usiamo principalmente per condire i nostri piatti, oppure per adornare i nostri balconi, per la bellezza dei suoi fiori di un intenso color lilla. Eppure, non dobbiamo mai dimenticarci che questa erba aromatica (Rosmarinus officinalis) ha tante proprietà terapeutiche che possono esserci utili per risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni.

Proprietà e benefici del rosmarino

Come usare il rosmarino

Olio essenziale

Una goccia nelle salse per arrosti, aggiunta alla fine. Una goccia emulsionata con miele, nelle tisane. E, sempre una goccia soltanto, emulsionata nell'olio da aggiungere al risotto, a fine cottura.

Famosissima l'acqua della Regina di Ungheria, che all'età di settant'anni fu chiesta in sposa dal giovane Re di Polonia. Il segreto della sua bellezza, un distillato di rosmarino che, in modo semplificato potete prepararvi così: mescolate 10 gocce di olio essenziale di rosmarino fiorito con mezzo litro di acqua di rose o di arancio, aggiungete 2 dl di alcool buongusto e lasciate stagionare per sei mesi. Frizionate la pelle del viso e del corpo in massaggi o spugnature.

Versato nell'acqua del bagno, l'olio essenziale di rosmarino stimola energicamente la circolazione, è antisettico, sudorifero e tonificante.

Ottimo cicatrizzante da usare in tutti i cosmetici.

Ideale per i capelli, da aggiungere a shampoo, balsamo, impacchi e oli per massaggiare il cuoio capelluto: rende i capelli lucidi e forti, migliora la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto, regola la secrezione sebacea, stimola la crescita.

Nei massaggi, migliora la circolazione e lenisce i dolori; è cicatrizzante e forte antisettico.

Migliora la respirazione (utile anche in caso di asma e bronchite), stimola,tonifica, favorisce la memoria e mette di buon umore.

Provatelo in caso di cefalea, emicrania, vertigini.

Riequilibrante della pressione sanguigna, cardiotonico.

Diluito in decotto d'erbe, può essere usato per lavare le ferite.

Venti gocce nell'acqua della vasca da bagno tonificano e rinfrescano.

Utile per combattere i parassiti degli animali.

Nota di cuore persistenza media.

Costo modesto

Si combina bene con tutti gli oli essenziali erbacei e migliora l'accettazione degli odori meno gradevoli.

Nota di testa (e di base)

Costo medio

Infuso e tisana

Decotto

In cucina

La coltivazione del rosmarino