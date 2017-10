Running, quanti minuti di corsa servono per avere davvero benefici

Attività fisica e metabolismo sono intimamente collegati e grazie all'evidente importanza del movimento sui processi della regolazione del peso. Anche gli studi scientifici più recenti stanno esplorando nuovi approcci e studiando modalità diverse per stimolare il consumo di massa grassa e l'acquisizione di massa muscolare, anche attraverso una giusta alimentazione. Le ricerche scientifiche suggeriscono molte diverse opzioni, a partire da uno studio, durato sei anni e condotto da Paul Williams al Lawrence Berkeley National Laboratory, nei primi anni ’90, coinvolgendo circa 47.000 persone, secondo cui serviva camminare un'ora e 20 minuti al giorno per ridurre i rischi di pressione alta, colesterolo e diabete. Via via la scienza s'è incamminata nell'indicarci che i benefici per la salute si ottengono con esercizi anche di minima durata, ma intensi e regolari. Per mantenere la salute dell’apparato cardiovascolare, basterebbero 4 soli minuti al giorno di esercizio fisico – intenso – e il gioco è fatto: a suggerirlo sono gli scienziati giapponesi – che di tempo a disposizione ne hanno sempre poco – della Facoltà di Sport and Health Science presso la Ritsumeikan University. 100 minuti di moto a settimana di attività fisica combattono l'infiammazione silente, che accelera l'invecchiamento e favorisce l'insorgenza di malattie croniche, secondo quanto detto al Congresso Internazionale Science in Nutrition. Tenersi in forma è possibile con 15 minuti al giorno di esercizio fisico secondo la fondatrice di u-shape.co.uk Nadya Fairweather. E stanno avendo successo le innumerevoli app del workout di 7 minuti, che suggeriscono di una serie di 12 brevi esercizi (30 secondi ciascuno) ad alta intensità da eseguire uno dietro l'altro e ripetere almeno 3 o 4 giorni a settimana, con costanza. Un dato certo è che l'attività aerobica quotidiana ha un effetto positivo sulla regolazione del metabolismo e per questo motivo la richiesta di camminare di buon passo almeno mezz'ora al giorno soddisfa anche i più pigri e consente di acquisire ottimi vantaggi sulla gestione del peso. Certo palestra, bicicletta, nuoto o corsetta leggera sono più efficaci, ma talvolta ci si può accontentare.

Quante volte alla settimana fare esercizio per trarre il massimo beneficio dalla corsa

Stabilisci i tuoi giorni per il running

Diversifica gli allenamenti

L'importanza del cross-training

Prendi il tuo tempo, la tua distanza e la tua sfida

Cristina Berta