Slow wood, le qualità del legno per progettare sostenibile

Durevole, sicuro, protettivo, invecchia bene, anzi l’età lo rende più bello e affascinante, versatile, adatto a tutti gli usi, duttile per interpretare e adattarsi a qualsiasi stile di architettura e arredamento. Le qualità e i pregi del legno come materiale per impieghi nell'architettura e nei prodotti d’arredamento sono note e indiscutibili.

Elogio del legno

Slow wood, progettare con il legno oggi

I legni di Slow wood provengono da foreste certificate

La xiloteca per conoscere il legno