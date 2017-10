This war of mine, il videogioco che ti mostra la guerra per com’è

This war of mine va considerato una piccola rivoluzione nel mondo dei videogame perché ribalta completamente la concezione dei giochi di guerra. Normalmente ci si trova dalla parte del soldato che deve sparare e uccidere per vincere la battaglia; in questo caso il punto di vista è di chi la guerra la subisce suo malgrado, i civili che devono lottare ogni giorno per sopravvivere.

La cruda realtà raccontata dal videogioco This war of mine

This war of mine: la curiosità