Autosufficienza e sostenibilità, l’utopia diventata realtà di Violette e Dieudonné

Nella periferia della capitale del Madagascar Antananarivo, Violette e Dieudonné, una coppia malgascia fuori dal comune, hanno concretizzato un sogno: creare un’impresa sociale solidale, innovativa e autarchica che dà lavoro, nutre e educa in modo sostenibile centinaia di persone. Donné Vy non è solo un'officina per la lavorazione del ferro riciclato, ma una vera e propria comunità autosufficiente. Questa è la sua storia.

Com’è nato il progetto di Violette e Dieudonné

Lo sviluppo dell’impresa sociale

Riciclo del metallo e design