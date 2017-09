Fotovoltaico da balcone e pannelli solari da balcone: dimensioni e costi

Un pannello fotovoltaico da 1,2 kW/h o da 2,4 kW/h, trasportabile e completamente autonomo. Si tratta di Pyppy, sistema ad energia solare pensato e distribuito da Ri-Ambientando, giovane azienda che si occupa i energie rinnovabili. Dotato di ruote, lo si può lasciare sul balcone, o spostare in giardino. Ma è pensato anche per baite, camper, luoghi pubblici, ovunque ci sia disponibilità di raggi solari. Lo si può acquistare a partire da 1.450 euro e, fino a fine 2013, è detraibile al 50 per cento. L'energia elettrica può essere immagazzinata in una batteria di accumulo e può successivamente essere utilizzata per alimentare tutti i i dispositivi in bassa tensione, come lampade o frigoriferi. Grazie all'inverter incorporato si possono inoltre alimentare tutte le apparecchiature che funzionano a 230 volt.

