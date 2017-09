L’amministratore delegato di Sofidel nominato ambasciatore del Wwf

Riduzione delle emissioni in atmosfera, approvvigionamento di cellulosa da fonti certificate o controllate, riduzione del consumo idrico, impegno in campo educativo. Queste le motivazioni che hanno spinto il Wwf a nominare Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del Gruppo Sofidel, ambasciatore del Wwf Italia, in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'associazione.