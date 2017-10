Se anche gli interni per auto sono riciclati

È la prima microfibra dal basso impatto ambientale rispetto a quello delle normali microfibre utilizzate nel settore auto. Una combinazione di poliestere riciclato proveniente da bottiglie di plastica, fibre di poliestere e poliuretano ad acqua. Il che significa riduzione di energia, di emissioni e di materie prime, durante tutto il processo produttivo. Realizzata dalla friulana Miko, Dinamica ha conseguito nel 2013 la certificazione ambientale EPD Process. Si tratta di una dichiarazione ambientale di prodotto che deve rispettare gli standard ISO 14025. L'EPD fornisce in questo modo un sistema trasparente per la comparazione di dati ambientali con prodotti utilizzati per simili applicazioni, basato su principi scientifici e riconosciuti a livello internazionale. Il confronto dei dati ambientali raccolti negli anni parla di una sostanziale differenza di emssioni di CO2 realitive all'intero ciclo: se nel 2010 erano pari a 7,4 Kg al metro quadro, oggi si attestano a 5,7 Kg. Un calo avuto granzie anche con l’installazione, a novembre 2011, di un impianto fotovoltaico di 1 MW, che permette all’azienda un risparmio di 450 tonnellate di emissioni di CO2 l’anno.